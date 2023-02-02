VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçildi
"Cumhurbaşkanımızın aday olması ile ilgili hiçbir problem yok"
"Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir"
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
Bakan Dönmez, enerji diplomasisi için Bakü'ye gidiyor
Nagihan Karadere: Bağışıklığım çöktü, ilaç kullanıyorum
Tiyatroyu üzen haber
El ele alışveriş
Başkan Erdoğan bugün Bahçeli ile görüşecek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya-Ukrayna krizinin sonuçlarından "Çin ders çıkarıyor" mesajı
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
Ukrayna'da füzenin apartmana isabet etmesi sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
"Gıda fiyatlarını artıracak bir gerekçe yok"
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
Sahil Güvenlik Komutanlığından Yunan basınında çıkan haberlere yalanlama
Tarih verildi! EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak?
Ukrayna tarih verdi: Rusya büyük taarruza geçecek
Gerilim had safhada: Yer füze sistemleri devreye girdi
NATO ve Japonya'dan Rusya karşı taahhüt!
Vapur seferlerine lodos engeli
Yunan basını çarpıtarak paylaştı! Türkiye'den görüntülerle cevap
İşte Türk İHA'larının gelişim serüveni
İstanbul beyaza bürünecek! Meteoroloji'den şiddetli kar uyarısı
Bir bardak bozanın 9 faydası
02 Şubat 2023 Perşembe 09:43:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 09:43:00

Başkan Erdoğan bugün Bahçeli ile görüşecek

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmede, seçim süreci ve siyasetteki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek görüşmenin saati 15 olarak açıklandı.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde seçim süreci, yasal düzenlemeler, meclis çalışmaları gibi kritik başlıklar masada olacak.

Görüşmede ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik anlayışının siyasetteki adresi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan devlet bahçeli seçim
Trafikte taciz şoku

Trafikte taciz şoku
'Yalı Çapkını' Şili yolcusu

'Yalı Çapkını' Şili yolcusu
Hayatı stüdyo ile ev arasında

Hayatı stüdyo ile ev arasında
Beykoz'da yeni ev arıyor

Beykoz'da yeni ev arıyor
Paris'te yürüdü

Paris'te yürüdü
Onur Tuna'ya açılan davaya ret

Onur Tuna'ya açılan davaya ret
‘Süreyya' olarak döndü

‘Süreyya' olarak döndü
2 milyon rekoru

2 milyon rekoru
Gençlere 'kendin ol' tavsiyesi

Gençlere 'kendin ol' tavsiyesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX