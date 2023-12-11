Başkan Erdoğan, 369 tesisin açılışını yapacak

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11 Aralık 2023 Pazartesi 09:42:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 09:42:00

Başkan Erdoğan bugün 369 tesisin açılışını yapacak

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, bugün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) inşa edilen tesislerin açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) inşa edilen tesislerin açılışını gerçekleştirecek.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, başta baraj, içme suyu, sulama, toplulaştırma, atık su ve taşkın koruma olmak üzere toplam 369 tesisin açılışı yapılacak.

Paylaşımda, 66 ili kapsayan projelerin yatırım bedelinin 53 milyar lira olduğu kaydedildi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan dsi tesis açılış
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