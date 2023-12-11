Başkan Erdoğan, 369 tesisin açılışını yapacak

Başkan Erdoğan bugün 369 tesisin açılışını yapacak
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, bugün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) inşa edilen tesislerin açılışını gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) inşa edilen tesislerin açılışını gerçekleştirecek.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, başta baraj, içme suyu, sulama, toplulaştırma, atık su ve taşkın koruma olmak üzere toplam 369 tesisin açılışı yapılacak.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, bugün DSİ'nin inşa ettiği eserlerin açılışını gerçekleştirecek.— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) December 11, 2023
�� 66 ili kapsıyor
✅ Yatırım bedeli 53 milyar TL
�� Başta baraj, içme suyu, sulama, toplulaştırma, atık su ve taşkın koruma olmak üzere toplam 369 tesis pic.twitter.com/bvduLCBkq0
Paylaşımda, 66 ili kapsayan projelerin yatırım bedelinin 53 milyar lira olduğu kaydedildi.
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