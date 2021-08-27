Taliban'dan Türkiye'ye teklif! Henüz karar vermedik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti

Bosna Hersek çok kültürlü yapısıyla güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz Balkan coğrafyasının kilit bir ülkesidir. Ziyaretimizde iş birliğimizi daha da ilerletebilmek için birlikte atabileceğimiz adımları da görüşme fırsatını bulacağız. Dost ve müttefik Karadağ'a ilk resmi ziyaretimi gerçekleştirecek olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

"Kabil'deki terör saldırısını kınıyoruz"

Dün Kabil'de gerçekleştirilen felaketi, kapsamlı terör saldırısını milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz. Felaketi DEAŞ üstlendi. DEAŞ'ın böyle bir süreçte bu adımı atması bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor.

"Afganistan'da önceliğimiz vatandaşlarımızın tahliyesidir"

Afgan halkının barışına, huzuruna 20 yıldır önemli katkılar sağladık. Afganistan'da önceliğimiz vatandaşlarımızın tahliyesidir. Afganistan'daki Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyesi devam ediyor. Bu tahliyeleri havalimanındaki olağanüstü şartlarda şu ana kadar başarıyla gerçekleştirdik. Bu konuda ilgili birimlerimiz en ufak bir rehavete kapılmadan bu adımları atıyor. Kurumlarımız, bu sürecin yakın takipçisi. Tahliyeleri en kısa zamanda ve en hızlı şekilde tamamlayacağız.

"Taliban bize Kabil Havalimanı'nın işletilmesini teklif etti"

Bizim, kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur. Gerektiğinde görüşme olabilir. Taliban'la Büyükelçiliğimizde 3,5 saat süren bir görüşme yapıldı. Gerekirse burada yine bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak. Taliban bize Kabil Havalimanı'nın işletilmesini teklif etti. Henüz verilmiş bir kararımız yok.

"Ülkemizdeki Afgan sayısı 300 bin"

Şuanda İçişleri Bakanlığı'mızın resmi kayıtlarında ülkemizdeki Afgan sayısı 300 bin. Göç olayında çok hassasız. Her yeri duvarlarla örüyoruz.

"AFAD her türlü afet mücadelesini yürütüyor"

BBC'nin yalan söylemesini normal karşılarım da muhalefeti böyle görmek istemezdik. AFAD topladığı yardım ve devletimizin verdiği destekle her türlü afet mücadelesini yürütüyor.