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20 Nisan 2021 Salı 01:07:00 - Güncelleme:20 Nisan 2021 Salı 01:07:00

Başkan Erdoğan, Borisov ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanlığı görevinden kendi isteği ile ayrılan Boyko Borisov ile telefonda görüştü. Görüşmede Bulgaristan'daki seçim ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar Partisi (GERB) Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Başkan Erdoğan, Bulgaristan'daki seçimde GERB'in birinci parti olması dolayısıyla Borisov'a tebriklerini iletti.

Bulgaristan'ın, Borisov liderliğinde ekonomik gelişimi ve istikrarı yakaladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hükümet kurma sürecinin de en hayırlı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

Etiketler : Bulgaristan başkan erdoğan Borisov
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