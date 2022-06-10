Yatırımı ülkesine yapan kazanacak!

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10 Haziran 2022 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 12:22:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programına katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programında konuştu.

Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Tüm dünyada hissedilen gıda krizine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Gıda krizinin dünyayı tehdit ettiği dönemde bu alanda çalışmaların önemi artıyor. Küresel krizlerin önümüzdeki dönemlerde ciddi yalpalamalara yol açacağı görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca "Yatırımını kendi ülkesine yapan herkes karlı çıkacaktır. Kendi ülkesini aşağılayan, kendi devletini tahkir eden tiplerin çalışması kendi komplekslerini örtme amacıdır. Bu ülkede çalışmak, üretmek, yenilik yapmak isteyen herkesin önü desteklerle, teşviklerle sonuna kadar açıktır" dedi.

Kuluçka merkezlerine ayrılmış bu merkez bilgiyi teknolojiye dönüştürerek ülkemize güç katacak. Biyo yakıttan gıdaya pek çok alanda uygulama imkanı olan fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak çalışmalardır. İklim değişikliği ve sıfır atık hedefine katkı verecek çalışmalar yürütülecek. İlaç, aşı, tıbbi cihaz üretimi yapan KOBİ'lere yönelik Ar-Ge projesidir.

"KISA SÜREDE BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMALARLA REKABET SEVİYESİNE ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"

Yaşam bilimleri merkezimiz altyapı ve insan kaynağıyla ülkemizin yüzakı teknoloji markalarından olacak. Ülkemizde ve dünyada sağlık sektörünün gelişmeye devam etmesi bu tür çalışmaları önemli hale getirmektedir.

Sağlık sektörünün ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılayarak cari açığı azaltmak ve ihracatı geliştirmek istiyoruz. Kısa sürede büyük ölçekli firmalarla rekabet seviyesine çıkacağına inanıyorum.

"BU TEKNOLOJİ ÜSSÜ GİBİ YATIRIMLAR BİZE DESTEK VERİYOR"

Yol haritamızda yer alan 9 stratejik hedefi titizlikle takip ediyoruz. Bu teknoloji üssü gibi yatırımlar yol haritamızın hayata geçmesinde bize destek sağlıyor.

"SAĞLIK ALTYAPISI OLMAYAN ÜLKELER ÇARESİZ KALDI"

Koronavirüs salgını ve ardından Rusya-Ukrayna savaşı insanlığa önemli mesajlar vermiştir. Güçlü sağlık altyapısı olmayan ülkeler ciddi tehditler karşısında çaresiz kalmıştır. Türkiye son 20 yıldır her alan gibi sağlık altyapısına yaptığı yatırımlarla bu büyük krizi en az kayıpla atlatmayı başarmıştır.

"ARTIK ÜM ENERJİMİZİ İKİNCİ SAFHAYA VERMEK DURUMUNDAYIZ"

Şehir hastanelerimize israf yaftasıyla yerden yere vuranların bu imkanlara şükrettiklerine inanıyorum. Bu binaları donatacak araç gereçleri kendimizin geliştirmesi gerekiyor. 1. aşamayı geride bıraktık. Artık tüm enerjimizi 2. safhaya vermek durumundayız.

"ESKİDE BİZİM İNSANIMIZ TEDAVİ İÇİN YURTDIŞINA GİDERDİ ŞİMDİ AYNI AMAÇLA MİLYONLARCA İNSAN ÜLKEMİZE GELİYOR"

Yaşam bilimleri merkezimiz bu gayretlerin sembolüdür. Eskiden bizim vatandaşımız teşhis ve tedavi için yurtdışına giderdi. Şimdi aynı amaçla milyonlarca insan ülkemize geliyor. Önümüzdeki yıl ise 1,5 milyon yabancı hastaya hizmet vererek sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz.

"KÜRESEL KRİZLERİN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE CİDDİ YALPAMALAMALARA YOL AÇACAĞI GÖRÜLÜYOR"

Gıda krizinin dünyayı tehdit ettiği dönemde bu alanda çalışmaların önemi artıyor. Küresel krizlerin önümüzdeki dönemlerde ciddi yalpalamalara yol açacağı görülmektedir. Türkiye her alanda geleceğin güvenli limanı ülkeleri arasında olmaya adaydır.

"YATIRIMI KENDİ ÜLKESİNE YAPAN KARLI ÇIKACAKTIR"

Yatırımını kendi ülkesine yapan herkes karlı çıkacaktır. Kendi ülkesini aşağılayan, kendi devletini tahkir eden tiplerin çalışması kendi komplekslerini örtme amacıdır. Bu ülkede çalışmak, üretmek, yenilik yapmak isteyen herkesin önü desteklerle, teşviklerle sonuna kadar açıktır.

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