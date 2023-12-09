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"BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin göz göre göre çiğnendiği yer Gazze'dir"
09 Aralık 2023 Cumartesi 14:54:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 14:54:00

Başkan Erdoğan: BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin göz göre göre çiğnendiği yer Gazze'dir

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin göz göre göre çiğnendiği yer Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarıdır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı"nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Beyanname küresel barışın tesisine rehberlik ediyor

İnsan hakları ayaklar altına alınıyor. Yabancı düşmanlığı en büyük tehdit

Batı toplumlarını zehirli bir sarmaşık gibi saran İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı insan haklarına yönelik tehditlerin en başında yer alıyor

Yabancı düşmanı, ırkçı, ayrımcı ve faşizan uygulamalardan en fazla mağdur olan kesim hiç şüphesiz göçmenlerin çoğunluğunu oluşturan Müslümanlardır

(Batılı ülkeler) Fikir özgürlüğü bahanesiyle İslam ve Müslüman karşıtı eylemleri meşrulaştırdılar, tasvip ve teşvik ettiler

Bugün BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin göz göre göre çiğnendiği yer Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarıdır

Giderek şiddetlenen barbarlık örneklerini ve arşa yükselen masum çığlıklarını bir dönüm noktasına yaklaştığımızın işaretleri olarak görüyoruz

BM Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üye ve geçici üyeler, sadece Amerika'nın ret oyuyla maalesef malum ateşkes reddedildi. Tek başına, böyle adalet olur mu?

Batılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail yönetimi, Gazze'de tüm insanlığın yüzünü kızartacak canilikte zulümlere ve katliamlara imza atıyor

Aslında adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil. Çünkü Amerika, İsrail'in yanında yer alıyor

İnsanlık Amerika'ya 'BM Evrensel Beyannamesi'ne destek veren ülkedir' demeyecek bundan sonra, başta biz, diyemeyiz

Dünyanın 5'ten büyük olduğu gerçeği bir kez daha görülmüş oldu. BM Güvenlik Konseyinin reforme edilmesi olmazsa olmaz şarttır

(BM) Güvenlik Konseyi, 7 Ekim'den bu yana İsrail'i koruma ve kollama konseyine dönüştü

'Gazze kasapları' uluslararası mahkemelerde insanlığa suç teşkil eden eylemlerinin hesabını vermelidir. Allah'ın izniyle eninde sonunda verecektir

Nerede hakkı çiğnenen bir kardeşimiz varsa ona sahip çıkmak bizim görevimizdir

Ülkemizde kimsenin kökeni, inancı, dili, dini sebebiyle ötekileştirildiği bir durum kabul etmedik, aksini savunduk

Bu Birleşmiş Milletler ile, bu BM Güvenlik Konseyi ile insanlığın bir yere varması mümkün değil

(Sokak hayvanları) Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : dünya insan hakları günü insanlığın yüzü programı recep tayyip erdoğan haliç kongre merkezi
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