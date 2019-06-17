17 Haziran 2019 22:36 | Pazartesi
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü.
(AA)
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