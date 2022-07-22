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22 Temmuz 2022 Cuma 18:58:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2022 Cuma 18:58:00

Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki, Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi İmza Töreni'nin ardından gerçekleşti.

Etiketler : başkan erdoğan bm guterres
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