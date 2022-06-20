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20 Haziran 2022 Pazartesi 20:14:00 - Güncelleme:20 Haziran 2022 Pazartesi 20:14:00

Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.

Başkan Erdoğan, muhataplarına barış müzakerelerinin canlandırılması ve savaşın diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Etiketler : İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Başkan Erdoğan barış müzakereleri
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