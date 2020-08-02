Başkan Erdoğan bizzat talimatı verdi! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun kişisel sosyal medya hesabından, yüz binlerce kişiyi ilgilendiren Psikoloji alanındaki eğitim ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgi aldığını belirtti. Altun, Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na rapor hazırlaması konusunda bizzat talimat verdiğini de aktardı.

ALTUN'DAN YÜZ BİNLERCE KİŞİYİ İLGİLENDİREN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı: