Başkan Erdoğan: Bizim tek derdimiz var; ihracat

Başkan Erdoğan: Bizim tek derdimiz var; ihracat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni"nde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Sadece 'komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' emrini tüm dünyaya hakim kılabilsek, emin olun şu yerküre üzerinde tek bir mağdur kalmaz." ifadesinde bulundu.

Başkan Erdoğan, konuşmasında, "Sadece nefsi için çalışmak, biriktirmek, bunu toplumu ve bireyleri sömürerek yani zulmederek yapmak, Allah muhafaza bizi çok tehlikeli yerlere sürükler." diye konuştu.

"Para, mal, güç yerli yerine konduğunda orada adalet, huzur, güven, güzellik olur. Aynı imkanlar yanlış ellere geçtiğinde orada zulüm, huzursuzluk olur." diyen Erdoğan, "Derslik sayımızı 343 binden 601 bine yükselttik. Yaptığımız 714 bin yeni öğretmen atamasıyla eğitim öğretimin kesintisiz yapılmasını temin ettik." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah devlet-millet iş birliğiyle ülkemizi her alanda olduğu gibi eğitim öğretimde de hedeflerine ulaştıracağız." ifadesinde bulundu.

"Bütün mesele inanmaktır, azmetmektir, ondan sonra da vatanını, milletini Allah için sevmektir." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün pek çok ülkenin nüfusundan çok daha fazla öğrenciye sahip, her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan kaynağına sahip bir Türkiye var." dedi.

Başkan Erdoğan, "Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız." diyerek, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu ekonomi politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen gitsin Gaziantep'e baksın." şeklinde konuştu.