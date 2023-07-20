Başkan Erdoğan: Bizi bağrına basan Kıbrıs Türk halkına teşekkür ediyorum

Başkan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 49'uncu yıl dönümünde Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimle bir arada bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duydum. Bugün bizi bir kez daha hasretle, muhabbetle bağrına basan Kıbrıs Türk halkına, adada yaşayan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.