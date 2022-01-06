Toplantının perde arkası ortaya çıktı!

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06 Ocak 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 09:51:00

Başkan Erdoğan: Bizde müjdeler bitmez

Kaynak: Sabah

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile bir araya geldiği toplantıda üç önemli mesaj verdi. Başkan Erdoğan, 'Bizde müjdeler bitmez, zorlu günler geride bırakıyoruz, her geçen gün daha iyi olacak. Bundan sonra enflasyona odaklanacağız ve düşüreceğiz.' diye konuştu.

Başkan Erdoğan, dün partisinden bir grup milletvekili ele kahvaltıda bir araya geldi. Erdoğan, "Gönlünüzden geçenleri açıkça söyleyin" diyerek milletvekillerinin görüşlerini, bölgelerine ilişkin sorunlarını dinledi. Erdoğan kendisine iletilen sorunları tek net not etti.

MÜJDELERE DEVAM

Erdoğan, "arka arkaya müjdelerin gündeme gelmesi iyi oldu. Yeni müjdeler olacak mı sorusu üzerine yanında oturan Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a dönerek, "Yeni müjdelerimiz var mı" diye takıldı ve "Müjdeler biter mi? Bizde müjdeler bitmez Bundan sonra devam edecek. Önümüzde bir ekonomik programımız var. Onu kararlılıkla uygulamaya devam ereceğiz" diye konuştu.

Bir milletvekilinin son dönemde alınan kararların ekonomi ve toplumda olumlu sonuçlandığını belirmesi üzerine Erdoğan, "Zorlu günleri geride bırakıyoruz. Her geçen gün daha iyi olacak. Tüm sorunları birlikte aşacağız" dedi.

HEDEF ENFLASYON

Sabah'ın haberine göre, Erdoğan, ekonomi ile ilgili soruları çözmek konusundaki kararlıklarını bir kez daha dile getirdi ve "Bundan sonra enflasyonun düşürülmesine odaklanacağız, Hedefimiz bu ve başaracağız" diye konuştu.

GİDİN ANLATIN

Erdoğan, önümüzdeki dönemde illere gidip vatandaşlar ile bir araya geleceğini belirterek, milletvekillerine "Siz de gidip yaptıklarımızı vatandaşlara anlatın" talimatı verdi.

ASİYE KIZIMIZIN YÜZÜNÜ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bazı milletvekilleri hayvan hakları ile ilgili yapılan düzenlemeler ve barınaklar konusu gündeme getirince Erdoğan, Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısını hatırlattı. Erdoğan, Karadeniz şivesi ile "Asiye kızımızın yüzünü gördünüz mü" diye sordu. Erdoğan, burada denge kurmak gerektiğini, denetimleri sıklaştıracaklarını, barınaklar konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

4 MİLYON SOKAK HAYVANI

Erdoğan, toplantıda bulunan Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'e , "Mustafa Bey sokak hayvanlarının sayısı kaç" diye sordu. Yel de, "4 milyonu buluyor" karşılığını verdi.

GÖÇMENLER İÇİN UYUM DÖNEMİ

Toplantıda, Türkiye'deki göçmenlerin önemli bir bölümünün ülkesine dönmeyip Türkiye'de yaşamaya devam edeceğini belirtilerek " "Bundan sonra Türkiye sınırları içinde bulunan göçmenlerin uyumu konusuna odaklanmamız, ona göre politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Şu anda bile bir milyon 700 civarında göçmen kendi ülkesinden çok Türkiye'de yaşamış durumda" denildi.

Etiketler : Başkan Erdoğan GÖÇMENLER SOKAK HAYVANI Gaziantep
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