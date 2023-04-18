"Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz"

Başkan Erdoğan: Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Türkiye son 21 yıldaki demokrasi ve kalkınma atılımlarımızla asırlık hayallerine ancak kavuşabildi

Afyon'un 14 Mayıs'ta göstereceği güçlü duruşla, Türkiye Yüzyılı'nın da öncü şehri olacağına yürekten inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri bize emperyalizm edebiyatı yapıyor, bunu yapan kim, emperyalistlerin tetikçisi. Bay bay Kemal, Londra'dan ne kadar para aldın?

Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız

Bay bay Kemal'e sesleniyorum, bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git, sırtını sıvazlayan Batı'daki ağa babalarına sor

Ülkesini emperyalistlerin siyasi ve ekonomik sistemine teslim etmekten başka projesi olmayandan antiemperyalizm dersi almayız

2013 yılına kadar biz IMF ile yürüdük. 2013'te bütün ödemeleri bitirdik ve IMF ile yolları ayırdık. İşte AK Parti budur

CHP lobisi, masanın etrafındaki 7'liler TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık. Çünkü onlar yapamazdı. Şu an da TCG Anadolu'yu gezenler Allah'ımıza hamdolsun böyle bir uçak gemimiz var diyor

Bay Bay Kemal, unutma sen ayakkabılarınla seccadenin üzerinde gezinirsin. Biz secdeyi de biliriz, senin ayakkabıyla çiğnediğin seccadeyi de biliriz, kıbleyi de biliriz, Kabe'yi de çok iyi biliriz

Kısır siyasi hesapları uğruna PKK'sından FETÖ'süne, terör örgütlerinin emrine girenlerden onurlu duruş dersi almayız

14 Mayıs'ta, Türkiye'nin başına musallat olmak için gün sayan terör örgütlerinin de, terör örgütlerine güvenerek iktidar rüyası görenlerin de heveslerini kursaklarında bırakıyor muyuz?

Biz 20 yıldır sadece eser ve hizmet siyasetiyle bu ülkede neler başarılabileceğini cümle aleme gösterdik. Afyonkarahisar'a son 20 yılda 68 milyar liralık yatırım yaptık

137 bin doğalgaz abonesi bulunan ilimizin 15 ilçe ve beldesine doğalgaz arzını sağladık. Bu Bay Bay Kemal'e ve yanındaki o avarelerine bu ülke kalacak olursa, inanın ne doğalgaz, ne alt yapı, ne üst yapı bunların hiç birini bulamazsınız



Hayallerinizi hayata geçirmek için ülkenin yönetimini kime teslim edeceksiniz? Mafyayla, terör örgütüyle omuz omuza, Kandil'le iş birliği yapan Bay Bay Kemal'e mi emanet edeceksiniz? Parlamentoda ki uzantısı HDP'ye mi emanet edeceksiniz?

Ayrıntılar geliyor...