"Biz İstanbul için çabaladık, şehri hizmetlerle donattık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan, partisinin Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlendiği mitingdeki konuşmasına, doğduğu, büyüdüğü Kasımpaşa'yı çok ama sevdiğini dile getirerek başladı.

Yarın akşam burayı daha çok seveceğini kaydeden Erdoğan, "Beyoğlu patlayacak mı? Sandıkları tulum çıkartacak mı? Gümbür gümbür sandığa gidiyor muyuz? Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.

Kasımpaşalıları selamlayan Erdoğan, miting alanına gelene kadar yolun sağının solunun gümbür gümbür olduğunu, alanda ise 45 bin kişinin bulunduğunu bildirdi.

Erdoğan, katılımcıların "Dik dur eğilme, Kasımpaşa seninle" sözlerine karşılık "Gençler ben kiminleyim? Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Gümbür gümbür sandıklara gideceğiz, tamam mı?" ifadelerini kullandı.

İki gündür İstanbul'un ilçelerinde, hemşerileriyle her biri ayrı ayrı birer destan olan buluşmalar yaptıklarını belirten Erdoğan, "Burada doğdum, burada büyüdüm. Gençler, buranın adı ne; Hala bilmiyorlar. Burası biliyorsunuz meşhur Kızılay Meydanı'dır. Şimdi işte buradan öyle bir haykıracağız ki biraz sonra inşallah bu akşam burada finali yapıyoruz. Son toplantı bu. Bundan sonra daha toplantım yok. Bundan sonrası özel." dedi.

Erdoğan, dün İstanbul'daki maratonlarının cuma namazında Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin açılışıyla başladığını aktararak, "Muhteşem bir cami. Tabii Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ne demek? Oradan, 'Levent' adını, oranın almasının sebebi; askerleri leventti. O leventlerle ne yaptı; Oradan Deniz Müzesi'nin olduğu yere doğru inişini yaptı. Preveze Zaferi'nin, evet lideri Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa. Onun adını verdik. Cami de tabii muhteşem oldu. O çevrede öyle bir cami maalesef yoktu. Onu yapmak da bize nasip oldu." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin maliyetinin şu an itibariyle 750 milyon lira olduğunu belirtti.

"SİYASETTEKİ İLK SEÇİMİ BEYOĞLU'NDA YAŞADIM"



Bugünkü programlarını buradan gideceği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde eda edeceği akşam namazıyla bitireceğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Böylece İstanbul'un ruhuna, bu şehri bize emanet eden Fatih'in mirasına uygun bir şekilde kampanyamızı sona erdireceğiz. Son mitingimiz için Beyoğlu'nu seçmemiz tabii öyle rastgele bir tercih değil. Biliyorsunuz, biz ezelden Kasımpaşalıyız, çocukluğum buralarda geçti, gençliğimiz buralarda geçti. Okmeydanı'nda 13, 14 yaşında futbol oynadığımız dönemler, siyasetteki ilk seçimi Beyoğlu'nda yaşadım. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda yine Beyoğlu'yla birlikte yol yürüdüm. Okuduğumuz şiir sebebiyle siyasi yasaklı hale gelip cezaevine girmemiz de aslına bakılırsa tam da Beyoğlu'na yakışır bir duruştu."