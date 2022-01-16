Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ana Muhalefetin verdiği en ufak bir hizmet yok. Yaparsa AK Parti yapar. Bugüne kadar nasıl bu hizmetleri başardıysak bundan sonra da AK Parti olarak bizler başaracağız" dedi.
16 Ocak 2022 Pazar 15:19:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 15:19:00
Başkan Erdoğan: Biz hizmet vermeye devam edeceğiz
Kaynak: AA
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Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sinop İl Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısında katılımcılara hitap etti. Erdoğan, "Ana Muhalefetin verdiği en ufak bir hizmet yok. Yaparsa AK Parti yapar. Bugüne kadar nasıl bu hizmetleri başardıysak bundan sonra da AK Parti olarak bizler başaracağız" ifadesinde bulundu.
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