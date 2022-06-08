VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de bir ilk olacak! Yüzde 80 tamamlandı
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 kişi hakkında gözaltı kararı
Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya'dan savunma desteğinin artırılmasını istedi
İran: Nükleer faaliyetlerimizde UAEA'nın kurallarına riayet ediyoruz
Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, AP'den ülkesinin AB üyeliğine destek istedi
OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Düzce'de antik kentteki kazılarda toprak küp bulundu
Dünyanın gözü Türk zırhlısı Yörük'te!
Canlı yayında duyurdu! Asgari ücret ve EYT açıklaması
Başkan Erdoğan bir tazminat davası daha kazandı
Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı
Avrupa Konseyinde "Müslümanlara yönelik ayrımcılık" ele alındı
ABD'li yetkiliden Kuzey Kore'nin her an nükleer deneme yapabileceği uyarısı
Ticaret Bakanlığı ilk 3 ayda güvensiz 1,2 milyon ürünün ülkeye girişini engelledi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türk dostlarımızın çabalarına büyük önem atfetmekteyiz
İşte yeni kira artış oranları
MSB açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
"BM'nin Ukrayna planını destekliyoruz"
Sanayi grubundan 5 ayda rekor ihracat
Avrupa Merkez Bankası, para politikasında yeni döneme hazırlanıyor
Türkiye'nin en değerli markası THY bu yıl da tahtını korudu
Sivasspor'un yeni transferi Murat Paluli forma için iddialı konuştu
Kazakistan'da referandum: "Yeni Kazakistan" dönemi
08 Haziran 2022 Çarşamba 14:11:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 14:14:00

Başkan Erdoğan bir tazminat davası daha kazandı: Kılıçdaroğlu 60 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 60 bin lira manevi tazminat kazandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir tazminat davası daha kazandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a 60 bin TL manevi tazminat ödeyecek

Ankara 30. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kadri Gökhan Sultan katıldı.

Aydın, beyanında sert eleştirinin olağan kabul edilmesi gerektiğini fakat Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında olmadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun, müvekkili Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu kaydeden Aydın, davanın kabulünü istedi.

Kadri Gökhan Sultan ise Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin eleştiri kapsamında kabul edilmesi gerektiğini, beyanlarında suça konu bir unsur olmadığını savundu ve davanın reddini talep etti.

Avukat Sultan, müvekkili Kılıçdaroğlu'nun Man Adası'na ilişkin beyanlarının da suç olmadığını, bu konudaki açıklamalara hukuki yaptırım verilemeyeceğini söyledi.

Tekrar söz alan Aydın, Man Adası ile ilgili davaların 5'inin Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiğini, birinin ise miktar yönünden bozulduğunu anlattı. Aydın, Man Adası ile ilgili iddiaların kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunun yargı kararıyla hüküm altına alındığını bildirdi.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 60 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetti.

Başkan Erdoğan, 29 Haziran 2021'deki açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında manevi tazminat davası açmıştı.

- Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a açtığı 5 kuruşluk davaya ret

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Erdoğan'a, 28 Eylül 2020 ve 3 Ekim 2020'deki konuşmalarında kullandığı ifadeler nedeniyle açtığı 5 kuruşluk manevi tazminat davası da aynı mahkemede görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Sultan, Erdoğan'ın dava konusu sözlerinin eleştiri niteliğinde olmadığını savunarak, lehlerine manevi tazminata hükmedilmesini talep etti.

Erdoğan'ın avukatı Aydın ise siyasetçilerin eş ve ailelerinin siyasete karıştırılmaması gerektiğini belirterek, müvekkili Erdoğan'ın ifadelerinin davacı Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde olduğunu kaydetti ve davanın reddini istedi.

Tarafların beyanlarını dinleyen hakim, istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdiğini bildirdi.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan TAZMİNT KEMAL KILIÇDAROĞLU
Van'da ‘Kahvaltı Günü'ne hazırlık

Van'da ‘Kahvaltı Günü'ne hazırlık
ilk kez el ele

ilk kez el ele
Fahriye 36 oldu

Fahriye 36 oldu
Harbiye özlemi

Harbiye özlemi
Bir set aşkı daha

Bir set aşkı daha
Türk oyunculara sahip çıktı

Türk oyunculara sahip çıktı
Başlamadan rafa kalktı

Başlamadan rafa kalktı
Gerçek hikâyenin yeni kahramanları

Gerçek hikâyenin yeni kahramanları
İşleri geri çevirmiyorum

İşleri geri çevirmiyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX