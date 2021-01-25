Başkan Erdoğan 'Bir müjde vermek istiyorum' sözleriyle duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

AA'da yer alan habere göre, AK Parti'nin kongre süreçlerinin, millet ile birlikte ifa ettikleri demokrasi şöleni şeklinde geçen büyük buluşmalarla gerçekleştiğini hatırlatan Erdoğan, bu dönem salgın sebebiyle kongreleri oldukça sınırlı katılımlarla yapmak mecburiyetinde kaldıklarını belirtti.

Şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerini tamamlamayı planladıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, geçmişte il kongrelerinin önemli bir kısmına bizzat iştirak ettiğini, şimdi bu buluşmaları canlı bağlantılar vasıtasıyla yapmaya çalıştıklarını aktardı.

"Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez / Gönülden gönüle gider yol gizli gizli" diyen aşığın dediği gibi kalplerinin daima bir ve beraber olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"ÜLKEMİZİN EN GENİŞ TABANLI PARTİSİ"

AK Parti'nin kurulduğu günden beri kendini yenileme kabiliyeti en yüksek parti olarak tebarüz etmiş bir siyasi hareket olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

Basın ve sosyal medya medya mecralarının, gönül kazanma faaliyetlerini yürüttükleri siyasetlerinin sadece tescil ve duyurulma yeri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Yapmamız gereken her bir insanımızın kapısını çalmak, derdini dinlemek, beklentisini öğrenmek, yardımcı olunabilecek hususlar varsa gereken irtibatları sağlamak ve böylece kalplerde yer edinmektir. Ülkemizde bu şekilde ulaşmadığımız, gönlüne dokunmadığımız tek bir kişi dahi varsa, bu bizim derhal telafi etmemiz gereken bir eksiğimizdir.

Genel merkezimiz layıkıyla çalışacak ki il teşkilatlarımız şevkle sahaya çıksın. İl teşkilatlarımız vazifelerini layıkıyla yerine getirecek ki ilçelerden mahallelere kadar uzanan o büyük AK Parti ailesinin her bir ferdi, sahayı karış karış dolaşsın." ifadelerini kaydetti.

Başkan Erdoğan, genel başkanından sandık görevlisine ve üyesine kadar uzanan siyaset tarzının AK Parti'yi iktidara taşıdığını ve 18 yıldır da iktidarda kalmasını sağladığını belirterek, teşkilatlara şöyle seslendi:

ESNAF VE SANATKARA MÜJDE

Esnaf ve sanatkarlara verilen kredi taksitlerinin ertelendiği müjdesini veren Başkan Erdoğan, şu sözleri kaydetti: