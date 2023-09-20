Başkan Erdoğan, Biden'ın verdiği resepsiyona katıldı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin, heyet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resepsiyona katıldı.
Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi emine Erdoğan ile birlikte Biden ve eşinin verdiği resepsiyona katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, New York Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki resepsiyonda yaklaşık bir saat kaldı.
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