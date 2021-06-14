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14 Haziran 2021 Pazartesi 19:40:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 20:24:00

Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında gittiği Brüksel'de ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. İkili lider görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesi sona erdi.

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya Başbakanı Merkel ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinin ardından son olarak ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında NATO Zirvesi kapsamında birebir görüşme gerçekleşti. Basına kapalı yapılan görüşmenin sona ermesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO'daki oturum öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gidip selam verdi. İki lider NATO Zirvesi öncesi sohbet etti. İki liderin koronavirüs önlemlerine dikkat ederek selamlaşması dikkat çekti.

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katıldı.

Zirvede, gelecek 10 yıllık yol haritasının belirlenmesi, NATO'nun stratejik konseptinin güncellenmesi, Çin'in yükselişi, son yıllarda gerileyen Rusya ile ilişkilerin durumu ve Ukrayna, siber tehditler, terörle mücadele, yıkıcı teknolojiler, iklim değişikliğinin güvenliğe etkileri ve Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılma kararı sonrası durum gibi konular ele alındı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan seçilmesinden sonra ilk kez katıldığı NATO Zirvesi'nde transatlantik ilişkileri de ele alındı.

ERDOĞAN, NATO ZİRVESİ ANA OTURUMUNA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ana oturumuna katıldı. Zirvenin yapıldığı NATO Karargahı'nda konuklar için resmi karşılama programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi.

Etiketler : Başkan Erdoğan Biden NATO Zirvesi
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