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08 Ocak 2022 Cumartesi 07:39:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 07:40:00

Başkan Erdoğan, Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanlarının tedavi, aşı ve bakım hizmetlerinin modern, hızlı ve güvenli koşullarda sağlanması amacıyla kurulan Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve yetkililerden merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, buradaki Jack Russell Terrier cinsi köpek Maylo ile yakından ilgilendi.

Başkan Erdoğan'a ziyareti sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve sanatçı Hülya Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu bir grup eşlik etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan beykoz belediyesi hayvan rehabilitasyon merkezi
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