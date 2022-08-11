Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 34 hidroelektrik santralinin açılışında önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış törenine katılıyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Ülkemizin yerli enerji üretiminde en önemli kaynak su kaynaklarıdır. Sudan elektrik üretimi, çevre kirliliğine yol açmayan, su miktarını azaltmayan özelliğiyle öne çıkmaktadır. Hükümete geldiğimizde hidroelektrik yatırımları seferberliği başlattık.
- Başkan Erdoğan toplu açılış töreninde konuşuyor
- Adana'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
- Türkiye, Kırım Tatar Türklerine süresiz ikamet izni vermeye başladı
- Biri turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
- İletişim Başkanı Altun hedefi açıkladı
- İtalya gemisi emsal olacak: Başvurun, izin verelim