VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan toplu açılış töreninde konuşuyor
Ses getiren teknoloji halka arz oluyor
F-16 ve Su-35 karşı karşıya!
Başkan Erdoğan'ın başarısı kıtaları aştı!
Almanya'da kriz büyüyor!
Tatil iyi geldi
Milyonluk anlaşma
Psikoloji kitapları oyunculuğa faydalı
Ege'de Zeynep Bastık rüzgarı
Memleketini coşturdu
Şarkılarımı bilen söylesin
Aşıklar gecesi
Neslihan'ın ilk projesi geliyor
Çağatay'ın sağlığı yerinde
Adana'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Türkiye, Kırım Tatar Türklerine süresiz ikamet izni vermeye başladı
İstanbul'un Karadeniz'e açılan sahillerindeki tehlike: Rip akıntısı
Güney Kore'de bodrum kattaki konutlar kullanılmayacak
Tahıl yüklü bir gemi kötü hava koşulları nedeniyle Ukrayna'dan ayrılamadı
Türkiye Ürün İhtisas Borsasında işlem hacmi 3 yılda 56 milyar lirayı geçti
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda geçen yıl 209 bin parti ürün denetlendi
Halkbank, libero Deniz İvgen'i kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor
Sertap Erener, İstanbul Festivali'nde sahne aldı
11 Ağustos 2022 Perşembe 14:35:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 14:46:00

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 34 hidroelektrik santralinin açılışında önemli açıklamalar!

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış törenine katılıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin yerli enerji üretiminde en önemli kaynak su kaynaklarıdır. Sudan elektrik üretimi, çevre kirliliğine yol açmayan, su miktarını azaltmayan özelliğiyle öne çıkmaktadır. Hükümete geldiğimizde hidroelektrik yatırımları seferberliği başlattık.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Millet Kongre DSİ
Miniklere el uzattı

Miniklere el uzattı
Mutluluk pozu

Mutluluk pozu
Tatilleri bedavaya geldi

Tatilleri bedavaya geldi
Aslı'nın yüzü gülüyor

Aslı'nın yüzü gülüyor
Yağmurda sahneden inince yuhalandı

Yağmurda sahneden inince yuhalandı
Dört yıl sonra sunucu dönüşü

Dört yıl sonra sunucu dönüşü
O sözleri kimseye söylemedim

O sözleri kimseye söylemedim
DJ Şahin Bahadır: Samsun'dan bir yıldız doğuyor

DJ Şahin Bahadır: Samsun'dan bir yıldız doğuyor
Babasının eksikliğini hissediyor

Babasının eksikliğini hissediyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes