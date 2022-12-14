Başkan Erdoğan, Berdimuhamedov ile görüştü

Başkan Erdoğan, Berdimuhamedov ile görüştü

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.