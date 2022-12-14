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14 Aralık 2022 Çarşamba 09:31:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 09:31:00

Başkan Erdoğan, Berdimuhamedov ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü.

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan türkmenistan kurbankulu berdimuhamedov
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