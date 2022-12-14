Başkan Erdoğan, Berdimuhamedov ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü.
Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.
- Başkan Erdoğan, Berdimuhamedov ile görüştü
- Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında avro kuru yüzde 36,77 arttırıldı
- Mersin merkezli 88 dolandırıcılık şüphelisine yönelik operasyon
- "Sahte içkiye yönelik düzenlenen "Zincir 2" operasyonunda 176 şüpheli gözaltına alındı"
- Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaç fiyatlarına yeni düzenleme
- Meteoroloji'den turuncu alarm! Sağanak ve kar yağışı uyarısı!