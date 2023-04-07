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07 Nisan 2023 Cuma 16:22:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 16:22:00

Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti

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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan mustafa destici bbp

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