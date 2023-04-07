07 Nisan 2023 Cuma 16:22:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 16:22:00
Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
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