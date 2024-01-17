17 Ocak 2024 Çarşamba 13:26:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 13:26:00
Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüşecek
Başkan Erdoğan, saat 18.30'da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.30'da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek
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