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17 Ocak 2024 Çarşamba 13:26:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 13:26:00

Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüşecek

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Başkan Erdoğan, saat 18.30'da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.30'da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek

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Etiketler : recep tayyip erdoğan mustafa destici görüşme
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