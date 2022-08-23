Başkan Erdoğan, bazı bakan ve genel başkan yardımcıları ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde bazı bakan yardımcıları ve Genel Başkan Yardımcıları ile bir araya gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bazı bakan ve genel başkan yardımcıları ile bir araya gelecek.

PROGRAMINDA YER ALMIYORDU

Söz konusu toplantı Erdoğan'ın programında yer almıyordu. Kritik toplantı saat 14.00'te başlayacak.