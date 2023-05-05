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05 Mayıs 2023 Cuma 00:45:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 00:45:00

Başkan Erdoğan: Bay Bay Kemal'in kimlerle neleri taahhüt ettiği ortaya çıkıyor!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz The Economist ile Fransız L'Express dergilerinin, Türkiye'yi hedef almasına ilişkin sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan; "Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor." dedi.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi İngiliz The Economist ile Fransız L'Express dergileri Türkiye'yi ve Erdoğan'ı hedef aldı.

Bilindiği üzere, The Economist, bugün çıkan sayısının kapağında Türkiye'deki seçimlere işaret ederek, "2023'ün En Önemli Seçimleri-Türkiye ve Demokrasinin Geleceği" başlığını kullanmıştı.

Ardından Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini belirten The Economist, Başkan Erdoğan'a ağır eleştirilerde bulunmuştu.

Başkan Erdoğan ise akşam saatlerinde Twitter hesabında,"Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan; "Her gün konuşuyor, olur olmaz her konuda yorum yapıyor ama kendisi bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor." dedi.

Başkan Erdoğan; "Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan; "Yerli ve millî projelerimizden, milletin geleceğini garanti altına alacak eser ve hizmetlerimizden niçin rahatsız olduğunu konuşmuyor. Güya teknoloji görmek için 10 bin kilometre uzağa giderken niçin Togg'un fabrikasını ziyaret etmediğini açıklayamıyor." açıklaması yaptı.

Başkan Erdoğan; LGBT'ye niçin arka çıktığı, Selo'nun kapısında milletvekillerine niçin nöbet tutturduğu konusuna hiç girmiyor. Muhatabı dağdaki teröristler olan ifadelerimizi niçin üstüne alındığını, bunlardan niçin rahatsızlık duyduğunu anlatamıyor." dedi.

Başkan Erdoğan; "Varsın Bay Bay Kemal konuşmasın, hakkı ve hakikati söylemesin...Hakikat güneşi balçıkla, çamurla, kırk dereden kırk kova su getirerek örtülemez. Samsun'da vatan-millet deyip Van'da Selo'ya özgürlük isteyenlerin maskesini inşallah 14 Mayıs'ta hep birlikte indireceğiz. İnşallah 14 Mayıs'ta bu maskeli baloya hep beraber son vereceğiz." ifadelerinde bulundu.


Etiketler : erdoğan kılıçdaroğlu seçim
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