VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuşuyor
'Türkiye-Ukrayna Savunma Sanayii İş Birliği' paneli yapıldı
"Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini Batı yarattı"
Setlere döndü
Tek başına alışverişte
Başak Cengiz'in anne ve babasına başsağlığı diledi
Kırmızı bültenle aranan terörist Suriye sınırında yakalandı
vinçte asılı kaldı
Agresif tavırlarıyla dikkat çekti
TOGG'u ziyaret ettiler
Romantik kareleri beğeni topladı
"Kaktüs tadında..."
İdlib'de su kuyusu açtı
Sette sürpriz kutlama
"Türk dünyasının jeopolitik perspektifini doğru kullanmalıyız"
2 çobanın öldürülmesinin faili çıktı
Sete çıktı
Farklı tarzıyla dikkat çekti
Karabağ'da Ermeniler terör saldırısı düzenledi
AB'nin 'Stratejik Pusula' belgesinin taslağı hazır
Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı
Bolton'dan Kongre'ye Türkiye'li 'S-400' uyarısı
KDK, bursu yanlışlıkla öğrenim kredisine çevrilen öğrencinin mağduriyetini giderdi
Cinsel taciz iddialarına karşı ulusal komisyon kurulacak
13 Kasım 2021 Cumartesi 14:06:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 14:31:00

Başkan Erdoğan, Başak Cengiz'in anne ve babasına başsağlığı ve sabır diledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Adalet Bakanı Gül, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

Cengiz'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Gül, daha sonra aileyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Erdoğan, telefonla görüştüğü Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz'e, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim kızını cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah." dedi.

Anne Beyhan Cengiz ile de görüşen Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah." diye konuştu.

"HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAKTIR"

Adalet Bakanı Gül, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Başak Cengiz kızımızın ailesine taziyede bulunduk. Başak'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Onu hayattan, sevdiklerinden koparan cani hak ettiği cezayı alacaktır." ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan başak cengiz başsağlığı
Sahnede devleşiyorum

Sahnede devleşiyorum
Yalnız Kurtlar sette

Yalnız Kurtlar sette
Hatayı yapan ben değilim

Hatayı yapan ben değilim
Hakkımda çok dedikodu çıkıyor

Hakkımda çok dedikodu çıkıyor
Kadın cinayetlerine dikkat çekecek

Kadın cinayetlerine dikkat çekecek
Koronaya yakalandı

Koronaya yakalandı
Poseidon Elçin

Poseidon Elçin
Sofia'yı özledi

Sofia'yı özledi
‘Estetik' isyanı

‘Estetik' isyanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER