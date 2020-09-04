Başkan Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. İlk gelen bilgilere göre gündemdeki konuların başında Türkiye'nin Pençe Operasyonu ve PKK ile mücadele geliyor. Diğer konuların ise sağlık ve ekonomi olduğu bildiriliyor. Habur Sınır Kapısı'nın kapasitesinin genişletilmesi de önemli maddelerden biri.

Erbil Yönetimi kalabalık bir heyet ile geldiği öğrenildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi açısından da Irak'ta gerçelleştirilen gayrımeşru referandum sonrası Türkiye ile ilk görüşme olarak önemini koruyor.

ÇAVUŞOĞLU DA BARZANİ VE BERABERİNDEKİ HEYET İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, "PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık" dedi.