Başkan Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü

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23 Şubat 2022 Çarşamba 18:26:00 - Güncelleme:23 Şubat 2022 Çarşamba 18:26:00

Başkan Erdoğan: Barışın korunması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Kaynak: AA / Akşam

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Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, "Türkiye gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna meselesi ele alındı.

Bu meselenin diyalog yoluyla halledilmesi çağrısını dile getiren Başkan Erdoğan, diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu sürdürdüklerine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna meselesinin ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, bölgesel meselelerde Rusya Devlet Başkanı Putin ile kurdukları yakın diyaloğa her zaman büyük önem verdiğini, bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini ve bu anlayışı sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı adımları tanımadıklarını, bunun ilkesel bir tutum olduğunu belirten Erdoğan, Minsk Anlaşmaları zemininde bir sonuca ulaşılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Sorunun daha karmaşık hale gelmesinin, hele hele askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğine işaret eden Erdoğan, bu anlayışla diplomatik temasların ve görüşmelerin devam ettirilmesini önemsediklerini, dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin, gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğuna değindi.

Bu meselenin diyalog yoluyla halledilmesi çağrısını dile getiren Erdoğan, diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu sürdürdüklerine dikkati çekti.

Başkan Erdoğan, geçen yıl eylül ayındaki Soçi ziyareti sırasında da mutabık kaldıkları üzere Rusya Devlet Başkanı Putin'i Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye'ye beklediğini yineledi.

Etiketler : Başkan Erdoğan Putin NATO
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