Başkan Erdoğan Bakü'de iki merkezin açılışını yaptı

Başkan Erdoğan Bakü'de iki merkezin açılışını yaptı

Başkan Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nde Türkiye dışında ilk kez Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.

Programın ardından alandan ayrılan Erdoğan ve Aliyev, yapımı tamamlanan Bakü Bilim Merkezi ile Asan (Kolay) Hizmet Merkezi'nin açılışlarını yaptı.

İki lider, açılışın ardından ikili görüşmenin yapılacağı salona geçti.