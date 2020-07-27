Başkan Erdoğan, Bakan Soylu ve beraberindekileri kabul etti

Başkan Erdoğan, Bakan Soylu ve beraberindekileri kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin eşlik etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.