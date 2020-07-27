27 Temmuz 2020 Pazartesi 23:09:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 23:09:00
Başkan Erdoğan, Bakan Soylu ve beraberindekileri kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekileri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin eşlik etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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