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30 Kasım 2022 Çarşamba 19:45:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 19:45:00

Başkan Erdoğan, Bakanlar Bilgin ve Nebati ile bir araya geldi

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Başkan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek. Zam için çalışma takviminin de bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmada da sona gelindi. AK Parti, teklifi aralık ayının son haftasında Meclis Başkanlığına sunmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücret ve EYT konularını da görüşmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan nurettin nebati vedat bilgin
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