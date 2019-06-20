Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sayıştay raporlarıyla tespitli şekilde sicili bozuktur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler’de toplu açılış töreninde pazar günü gerçekleştirilecek İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sayıştay’ın Beylükdüzü Belediyesi hakkında hazırladığı 2016 denetim raporundaki kamu zararlarına dikkat çeken Erdoğan, "Bu adayın (Ekrem İmamoğlu) sicili, Sayıştay raporlarıyla tespitli şekilde bozuktur." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Bahçelievlerin tüm mahallelerindeki, semtlerindeki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bahçelievler 31 Mart seçimlerinde de yüzde 50'lik oy oranıyla belediye başkanlığına Hakan Bahadır kardeşimi layık görerek bizleri yalnız bırakmadığını gösterdi. Desteğiniz, sevginiz, ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz toplam bedeli 393 trilyon lirayı bulan 13 ayrı eserin ilçemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Biliyorsunuz pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenileme seçimi var. Bu seçimde İstanbul halkı iki adaydan birine karar verecek.

TV programından önce moderatörlerle otelde bir araya gelip soruları alıyor ve hazırlıkları yapıp gece programa çıkıyor. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunlarınki yatsıya kadar bile yanmadı. Çabuk söndü. Pazar günü bu mumu tamamen söndürmeye var mıyız?

İstanbulumuza layık bir belediye başkanı adayı ile seçime girelim istedik.

'CHP ADAYININ SİCİLİ BOZUKTUR'

TV programından önce moderatörlerle otelde bir araya gelip soruları alıyor ve hazırlıkları yapıp gece programa çıkıyor. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunlarınki yatsıya kadar bile yanmadı. Çabuk söndü. Pazar günü bu mumu tamamen söndürmeye var mıyız?

İstanbulumuza layık bir belediye başkanı adayı ile seçime girelim istedik. CHP adayı her fırsatta Sayıştay raporlarından bahsederek İBB yönetimini itham etmektedir. CHP adayının sicili Sayıştay raporlarıyla tespitli şekilde bozuktur.

CHP adayı çok da pişkin. Belediye verileri zaten yedeklenir. Demek ki derbi verileri korumak değil, bir yerlere servis etmekti. Bu FETÖ metodudur.

Bu kişinin hedef aldığı kesimlerden biri de STÖ'lerdir. Bu kişi İstanbul'un gönül köprülerini yıkmaya çalışıyor.

Valiler Cumhurbaşkanlarının o ildeki temsilcileridir. Valiye hakaret Cumhurbaşkanı'na hakarettir. Millete hakarettir.

Merhum Ahmet Kaya'nın şarkısındaki kimi ifade edecek olursak, nereden baksan tutarsızlık.

Kendisine biçilen rolü oynayan CHP adayı sürekli tekliyor ama kimseden ses çıkmıyor. Bu adaya destek çağrısı ya Kandil'den, ya dışarıdan bir yerden geliyor.

'MISIR YÖNETİMİNE SESLENİYORUM'

Mursi'nin ölümü kutlu bir ölümdür. 25 dakika can çekişirken zalimler doktor çağırmadılar. Ölümünü beklediler. Şimdi buradan Mısır yönetimine sesleniyorum, Mısır adli makamlarına sesleniyorum. Zalimler için yaşasın cehennem.