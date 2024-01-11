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11 Ocak 2024 Perşembe 12:54:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 12:54:00

Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş'u ayrı ayrı kabul edecek

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ayrı ayrı kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, saat 17.00'de ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul edeceği belirtildi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan devlet bahçeli numan kurtulmuş
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