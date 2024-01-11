Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş'u ayrı ayrı kabul edecek
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ayrı ayrı kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, saat 17.00'de ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul edeceği belirtildi.
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