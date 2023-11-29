29 Kasım 2023 Çarşamba 13:51:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 13:51:00
Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı.
Erdoğan, "Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?" sorusuna, "Biraz sonra görüşeceğiz." yanıtını verdi.
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