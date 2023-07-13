Başkan Erdoğan-Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi! İşte masadaki konular
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Liderlerin görüşmesi saat 15.09'da sona erdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Partisinin salı günü yapılan grup toplantısında konuşan Bahçeli, emeklilere yapılan yüzde 25'lik zammın yeterli olmadığını söylemişti.
Bahçeli, "8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir." ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Erdoğan ile Bahçeli, son olarak 21 Haziran'da Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişti.
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