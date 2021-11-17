Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 14.00'de MHP lideri Devlet Bahçeli Külliye'de kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Saat 14.00'teki görüşme, basına kapalı olarak başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 45 dakika sürdü.

Bahçeli kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk dünyası haritası hediye etti.