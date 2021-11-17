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17 Kasım 2021 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 15:06:00

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

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Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme 45 dakika sürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 14.00'de MHP lideri Devlet Bahçeli Külliye'de kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Saat 14.00'teki görüşme, basına kapalı olarak başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 45 dakika sürdü.

Bahçeli kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk dünyası haritası hediye etti.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Külliye
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