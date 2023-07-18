VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa Meclisi, zanlıların telefonlarından gizlice görüntü kaydedilmesine izin veren yasayı onayladı
Başkan Erdoğan, BAE'ye hareket etti
İsrail'de sular durulmuyor: Üst düzey subaylar görevi bıraktı
Türkiye ve Katar arasında diplomatik ilişkilerin 50. yılı!
Hatay'da kumar oynatılan bir iş yerine operasyon düzenlendi
Macron'dan Rusya'ya suçlama
18 Temmuz 2023 Salı 21:47:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 21:47:00

Başkan Erdoğan, BAE'ye hareket etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TRK" ile Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareket etti.

Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, AK Parti milletvekilleri Hulusi Akar, Mustafa Varank, Nureddin Nebati, MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Körfez turu Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye-Katar ilişkileri
Sinemanın acı kaybı

Sinemanın acı kaybı
Sektörde hit eser yok!

Sektörde hit eser yok!
Derya'nın ilk 'Nefes'i

Derya'nın ilk 'Nefes'i
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
Müslüm Gürses'i andılar

Müslüm Gürses'i andılar
4 yıl sonra aşk ilanı

4 yıl sonra aşk ilanı
Set arası kahve molası

Set arası kahve molası
Gelin maaşıyla klip çekti

Gelin maaşıyla klip çekti
Orhan Baba tekneden düştü

Orhan Baba tekneden düştü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX