VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mustafa Sarıgül: Halk TV, objektif yayın yapıyorsa ayrı gayrı demeden TDP'yi de o ekrana çıkarmak zo...
Ukrayna'dan tansiyonu düşürecek adım
İşte illere göre haftalık vaka sayısı
Başkan Erdoğan "KDV" konusunda uyardı
Atina Türk İHA'larına karşı çare arıyor
Yunanistan sinir uçlarımızı zorluyor
İndirim yapmayan yandı!
ABD ve Ukrayna anlaştı
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Alyans parmağında
Sürpriz proje
Siyah şıklık
Sabırsızlıkla Tarkan'ı bekliyor
Emlak zengini çıktı
STRES çene kasına da zarar
Sabah saatlerinde soğuktan korunmalı
Alzheimer'a karşı beyni aktif tutun
Şizofrenide zamanında ve güçlü tedavi önemli
Kayak yaralanmalarında önce bilinç kontrol edilmeli
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 14 Şubat
BAE: Başkan Erdoğan'ın ziyareti ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açıyor
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceğini söyledi
Sağlık personeline şiddet uygulayan zanlılar tutuklandı
Ermenistan'da korkutan deprem! Türkiye'den de hissedildi
14 Şubat 2022 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:14 Şubat 2022 Pazartesi 11:35:00

Başkan Erdoğan "KDV" konusunda uyardı: Şiddetli ceza müeyyideleri uygulayacağız

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE ziyareti öncesi havalimanında basın toplantısı düzenledi. KDV indirimine değinen Erdoğan, "Kurduğumuz ekiplerle beraber, bizim attığımız adımlara ters adım atanlara ciddi cezalar uygulayacağız. Arzu edilmeyen adımları atanlara cezalar ağır olacaktır." dedi. Erdoğan, "BAE ile ilişkilerimizde yeni dönemi başlattık." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Başkan Erdoğan, ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu:

8 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizle BAE ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor. Değeri 13 milyar doları bulan 141 proje üstlendik. BAE Türkiye'deki dinamik yatırım ortamına önemli katkıda bulunuyor. Ziyaretimizin amacı bu potansiyeli hızlıca hayata geçirmektir. Bu yönde önemli mesafe alacağımıza inanıyorum. Yüksek teknoloji, girişim sermayesi ve start up firmaları bağlamında ortaklıklar tesis edilmesi, geleceğe dönük iş birlikleri açısından öne çıkıyor. Bildiniz üzere Dubai salgın şartlarına rağmen EXPO'ya ev sahipliği yapıyor. 15 Şubat'ta sergi alanımı da ziyaret edeceğim.

BURJ KHALİFA'YA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesinde Dubai'nin sembol binası Burj Khalifa, Türk bayrağının kırmızı beyaz renklerine büründü.

Şehrin merkezi ve en turistik yerindeki, dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı ve İstiklal Marşı dinletildi.

Ayrıca gökdelenin üzerine, Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı, İngilizce ve Arapça olarak da "BAE ve Türkiye stratejik ilişkileri" ifadesi yansıtıldı.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Türkiye
Yeni şarkıya vals performansı

Yeni şarkıya vals performansı
Hamilelik pozu

Hamilelik pozu
Kafam çok rahat

Kafam çok rahat
Oscar'dan umutlu değil

Oscar'dan umutlu değil
5 yıl aradan sonra yeniden

5 yıl aradan sonra yeniden
Enerjik Yıldız

Enerjik Yıldız
Evlilik tarihi netleşmedi

Evlilik tarihi netleşmedi
İkinci kez hapse girecek

İkinci kez hapse girecek
Müzik dünyasına transfer

Müzik dünyasına transfer

EN ÇOK OKUNAN HABERLER