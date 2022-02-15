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15 Şubat 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 13:05:00

Başkan Erdoğan Abu Dabi'de yatırımcılara seslendi: Yeni bir dönemi başlattık

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi'de BAE'li iş insanları ve yatırımcılara hitap etti. 13 anlaşma imzaladıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye-BAE ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattık. BAE, Körfez bölgesindeki önemli iş ortağımızdır. Ortak hedefimiz ilişkilerimizi üst seviyelere taşımak" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Erdoğan hedefin ikili ilişkileri üst seviyelere taşımak olduğunu kaydetti.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Türkiye-BAE ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattık. BAE, Körfez bölgesindeki önemli iş ortağımızdır. Ortak hedefimiz ilişkilerimizi üst seviyelere taşımak. Ekonomik açıdan birbirini tamamlayan ülkeler olarak kısa sürede önemli mesafe alacağımıza inanıyorum.

Karayolu, havayolu bankacılık ve finansman başta olmak üzere her alandaki ekonomik bağlantılarımızın güçlendirilmesi için gereken adımları atıyoruz

Koronavirüs sürecinde yaşananlar Türk ekonomisin gücünü, dayanıklılığını ve son 20 yılda kat ettiği mesafeyi açıkça göstermiştir.

Siyasi istikrarımız hızlı karar alma mekanizmalarımız ile üretimi, yatırımı, istihdamı teşvik eden yönetim anlayışımızla salgın sürecini suhuletle yönettik.

Küresel ekonominin yüzde 3.4 küçüldüğü 2020'de biz yüzde 1.8 büyüme oranı yakaladık

Geçen seneyi 225 milyar doları geçen rekor ihracat, ve 500 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmiyle tamamladık.

Çift haneli oranları bulacağına inandığımız 2021 yılı büyüme rakamlarıyla bu başarılarımızı taçlandırmış olacağız

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