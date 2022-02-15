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15 Şubat 2022 Salı 21:14:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 21:14:00

Başkan Erdoğan: BAE ile 13 anlaşmaya imza attık

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, BAE ziyaretini başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk. Toplamda 13 anlaşmaya imza attık" dedi.

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti sonrası açıklama yaptı.

"BAE'nin güvenlik ve istikrarına destek veriyoruz"

Başkan Erdoğan, "Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyareti hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık. Yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk. Toplamda 13 anlaşmaya imza attık. Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik ve istikrarına destek veriyoruz. Körfez bölgesinin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz" sözlerine yer verdi.

Etiketler : Başkan Erdoğan BAE Arap Emirlikleri
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