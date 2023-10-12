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12 Ekim 2023 Perşembe 12:31:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 12:31:00

'Gazze diplomasisi' sürüyor... Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı ile görüştü

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Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki gerilimin sonlandırılmasının başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti.

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