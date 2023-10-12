'Gazze diplomasisi' sürüyor... Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı ile görüştü

'Gazze diplomasisi' sürüyor... Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki gerilimin sonlandırılmasının başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti.