Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a TOGG hediye etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temasları sırasında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Abu Dhabi'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti. pic.twitter.com/HccW22TNm8 — AK Parti (@Akparti) July 19, 2023

Başkan Erdoğan, Körfez ülkeleri turu sırasında Suudi Arabistan'daki temasları sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a, Katar'daki temasları sırasında ise Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye birer adet TOGG hediye etti.