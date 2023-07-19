VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da toplu ulaşım rezaleti... Otobüs bozuldu vatandaş madğur oldu
Ukrayna'dan Odessa'ya İHA saldırısı
Türkiye ile BAE arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma!
Ekipler müdahale ediyor... İzmir'de orman yangını
Wagner askerleri Belarus'a geldi
Zelenski'den Guterres'e tahıl koridoru çağrısı
19 Temmuz 2023 Çarşamba 18:40:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 18:40:00

Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a Togg hediye etti

ABONE OL

Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a TOGG hediye etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temasları sırasında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti.

Başkan Erdoğan, Körfez ülkeleri turu sırasında Suudi Arabistan'daki temasları sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a, Katar'daki temasları sırasında ise Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye birer adet TOGG hediye etti.

Etiketler : Al Nahyan TOGG Başkan Erdoğan
‘Cambaz' Deniz

‘Cambaz' Deniz
Tatilde ayağını burktu

Tatilde ayağını burktu
Evliliğe inancımı yeniden kazandım!

Evliliğe inancımı yeniden kazandım!
Hayatımın en gergin anıydı

Hayatımın en gergin anıydı
4 yıl sonra aşk ilanı

4 yıl sonra aşk ilanı
Petekkaya'ya 'Siyah Kuğu' teklifi

Petekkaya'ya 'Siyah Kuğu' teklifi
Set arası kahve molası

Set arası kahve molası
Funda'nın korosu

Funda'nın korosu
Bizim için yaz ‘konser' demek

Bizim için yaz ‘konser' demek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX