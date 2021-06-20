Başkan Erdoğan Babalar Günü'nde gençlerin sorularını yanıtladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen gençlerle buluşma programına katıldı.

Böyle bir günde ülkenin dört bir yanındaki gençlerle canlı bağlantıyla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, Brüksel'deki NATO Toplantısı, Azerbaycan ziyareti ve Antalya'daki iki önemli uluslararası organizasyonun ardından gençlerle buluşmanın tüm yorgunluğunu aldığını söyledi.

Gençlerle her bir araya gelişlerinde gençlik heyecanının ve hatıralarının gözünde canlandığını dile getiren Erdoğan, kendi nesillerinin, gençliğinde ülkeyi ve dünyayı değiştirme idealiyle yaşadığını, bu uğurda nice büyük mücadelelere giriştiğini belirtti.

Erdoğan, pek çok alanda sadece kendisinin değil kendinden önceki nesillerin gençlik hedeflerini ve hayallerini hayata geçirme şerefine nail olduklarını kaydetti.

Gençlere, kendileri, aileleri, şehirleri, ülkeleri ve bütün insanlık için hayaller kurmaları, onun peşinden azimle gitmeleri tavsiyesinde bulunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük değişimler, büyük devrimler, çağlar açıp, çağlar kapatacak büyük fetihler, hep bir hayalle başlar. Eğer hayalinizi gerçeğe dönüştürmekte kararlıysanız kendinizi hayatın her alanında en iyi şekilde yetiştirmeniz gerekiyor. Aynı kulvarda yürüdüğünüz akranlarınıza birikiminizle fark atacak bir seviyeye gelmeden hayallerinize de yaklaşamazsınız. Bunları söylerken elbette bizi hayata ve davamıza sarılmak için motive eden unsurlarla sizlerin motivasyon kaynakları arasındaki farkı da görüyoruz, biliyoruz. Dünya ile ülkemizin de sadece birkaç nesilde böylesine büyük bir değişimi yaşamış olması sizlerin sorumluluğunu artırıyor."

SORULAR

YAŞ İLERLEDİKÇE ERKEK ÇOCUKLAR BABALARINA BENZER DENİLİR, KATILIYOR MUSUNUZ?

Her insan ayrı bir dünyadır. Çocuklar genlerden dolayı fiziki görüntü, fıtrattan dolayı da anne ve babalara benzeyebilir. Babaya benzeme düşüncesinin olgunlaşma ile ilgili olduğunu düşünüyorum.

İLK ÇOCUĞUNUZU KUCAĞINIZA ALDIĞINIZDA NE HİSSETMİŞTİNİZ?

Bazı hissiyatları sözle ifade etmek zordur. Çocuk sahibi olmak tarifi mümkün olmayan hislerdendir. Rabbim bu güzelliği her bireye yaşatsın diyorum.

Benim anam da babam da annem oldu. Annem vefat ettiği zaman dünyam yıkılmıştı. Anneme olan sevgim çok çok farklıdır. Annelerinizin ayaklarının altını öpün diyorum

BABANIZ AHMET ERDOĞAN'DAN SONRA SİZE BABALIK YAPAN İKİNCİ BİR İSİM OLDU MU?

Çok sürpriz bir cevap vereceğim. Babam rahmetlik olduktan sonra benim abi yoktu. Benim anam da babam da annem oldu. Onun için de annem rahmetli olduğu zaman dünyam adeta yıkılmıştı. Annemin varlığı, hem annelikti hem babalıktı. Sevgim farklıydı, imkanlarımız yetiyordu. Annemin şefkati başkaydı. Onun için diyorum ya annenizin ayaklarının altını öpün. Ben de öpmek istediğim zaman annem öptürmek istemezdi. Ben de anneme, 'cennetin kokusunu çok mu görüyorsun?' derdim.

GÜLDÜREN DİYALOG

Babalar Günü vesilesiyle gençlerle buluşan Başkan Erdoğan, Milli sporcu Abdussamed Ocakoğlu'na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bilek güreşi müsabakası teklif etti.

BABA OLMANIZIN TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE DAİR HAYALLERİNİZE ETKİSİ NEDİR?

84 milyon vatandaşımıza karşı sorumluluğumuz var. 81 vilayete sorumluluğunuz var. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, dış politika üzerinde yükselen bir Türkiye var. Şimdi 207 üniversitemiz var, üniversite olmayan il yok. Salgın döneminde şehir hastanelerimiz olmasa halimiz ne olacaktı. Dünyada küresel ölçekte bakıldığında görenler şaşırıyor. Şimdi Antalya'da da yapılıyor. Torunlarımız daha çok çalışmamız gerektiğini hatırlatıyor, onlar daha modern bir Türkiye'de yaşasın diyoruz. Şimdi bize imreniyorlar.

BİR BABA VE DEDE OLARAK TAVSİYENİZ NELERDİR?

Önce kendini ihmal etme. Şimdi yeni moda başladı, 30 yaştan önce evlenilmiyor. İlk önce birbirinizi sevin ve sahiplenin. Ailesine sahip çıkamayan hayatına da sahip çıkamaz. İnanıyorum ki evlilikte yaş sürecini ilerletmek gerçekleştirmek. Nikah törenlerinde hep söylerim en az 3 çocuk.

BABA OLMAK MI YOKSA DEDE OLMAK MI DAHA GÜZEL DUYGU?

Her ikisi de güzel bir duygu. Bu meyvenin farklı tatları vardır ya babalıkta da aynı durum söz konusu. 8 torunum var hepsinin tadı farklı. Gelip sana dedeciğim diye sarılması bambaşka. Hanım hafta sonlarını zor getiriyor. Torunların sevgisi bedava. Anneler babalar daha çok ilgileniyor. Hakikaten o tadı almak bir başka güzellik. Bazıları bu işin acelesi mi var diyor, evet var.

SİZCE VİRÜSLE SAVAŞ NE ZAMAN BİTECEK?

Aşı tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde vakitlice yaptığımız bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi yürütüyoruz. Şu anda gayet iyi durumdayız. Türkiye salgının başından beri diğer ülkelerin önünde. Aynı süreç aşılamada da geçerli. Yerli aşıyı da Eylül-Ekim gibi üretebilmek hedefimiz. Aşıda yaşı 30'a çektik. Şu anda Kovid'de oran düştü. Vaka sayısı 5 bin civarında bunu bile fazla görüyoruz. Vaka sayısını çift haneliye, vefat sayısını da tek haneye insin istiyoruz.