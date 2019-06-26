Başkan Erdoğan, Babacan ile mi görüştü?
Adı AK Parti’den yeni bir siyasi oluşum için ayrılacak önemli isimlerin başında geçen Ali Babacan’ın bundan yaklaşık bir hafta 10 gün önce Başkan Erdoğan ile görüştüğü iddia edildi.
SuperHaber'de yer alan habere göre; görüşmede Babacan’ın siyasi düşüncelerinin de kendisine sorulduğu belirtiliyor. Ancak kaynaklar, görüşmeden sonra Babacan’ın bundan sonra ekonomide yeni bir pozisyon alıp almayacağı ya da kendi çizmeyi planladığı yolda yürüyüp yürümeyeceğinin yakında anlaşılacağını belirtti.
Ali Babacan’ın bir süreden beri Abdullah Gül’le yakın istişarede siyasi oluşum, anayasa hazırlıkları ve yeni isimlerle görüşmeler içinde bulunduğu biliniyor.
Kaynak: SuperHaber
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