Başkan Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile görüştü

Türk Devletleri Teşkilatı'nda Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan üye; Türkmenistan ve Macaristan gözlemci üye olarak yer alıyor.

İstanbul'daki tarihi zirveden bir yıl sonra devlet başkanları yeniden bir araya geldi.

Liderlerin bu yılki buluşma adresi Özbekistan'ın Semerkant kenti.

Semerkant'ta iki gün sürecek temaslarda bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Regency Semerkant Otel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Başkan Erdoğan, "İmam Buhari Nişanı" ile ödüllendirildi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant şehrine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan baş başa görüştü.

Mirziyoyev, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkesinin en önemli nişanlarından birisi olan "Yüksek Düzeyli İmam Buhari" Nişanı'nı takdim etti.

Nişan takdim töreninde bir konuşma yapan Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk kardeşlerini bir kez daha kadim Semertkant şehrinde selamlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.