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Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
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18 Ekim 2023 Çarşamba 17:15:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 17:15:00

Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

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Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşliğe sahip olduğumuz Can Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gardaşıma ve tüm Azerbaycan halkına bu gurur günü vesilesiyle Türkiye'nin selamını iletiyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşliğe sahip olduğumuz Can Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gardaşıma ve tüm Azerbaycan halkına bu gurur günü vesilesiyle Türkiye'nin selamını iletiyorum."

Etiketler : başkan erdoğan azerbaycan kutlama
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