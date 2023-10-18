Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşliğe sahip olduğumuz Can Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gardaşıma ve tüm Azerbaycan halkına bu gurur günü vesilesiyle Türkiye'nin selamını iletiyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşliğe sahip olduğumuz Can Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gardaşıma ve tüm Azerbaycan halkına bu gurur günü vesilesiyle Türkiye'nin selamını iletiyorum."
Dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşliğe sahip olduğumuz Can Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gardaşıma ve tüm Azerbaycan halkına bu gurur günü vesilesiyle Türkiye'nin selamını iletiyorum. �������� pic.twitter.com/GPan3wj4DY— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2023
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