Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:



"Dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşliğe sahip olduğumuz Can Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gardaşıma ve tüm Azerbaycan halkına bu gurur günü vesilesiyle Türkiye'nin selamını iletiyorum."