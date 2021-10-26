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26 Ekim 2021 Salı 23:02:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 23:02:00

Başkan Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak "TUR" uçağı ile Ankara'ya hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı, Füzuli Uluslararası Havalimanı'ndan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya gitti.

Etiketler : başkan erdoğan azerbaycan türkiye
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