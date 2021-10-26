Başkan Erdoğan Fuzuli Havalimanı'na inen ilk lider oldu

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26 Ekim 2021 Salı 13:05:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 15:11:00

Başkan Erdoğan Azerbaycan'da: Fuzuli Uluslararası Havalimanı açıldı

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Başkan Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı Açılış Töreni'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi. Başkan Erdoğan, Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk lider oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nı Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile birlikte açtı.

Başkan Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı Açılış Töreni'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk lider oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Bakü'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatan Muharebesi neticesinde işgalden kurtarılan Fuzuli'deki Uluslararası Havalimanı'nın açılışına katılacak.

Erdoğan, bölgede yapılan kara yolunun ve Zengilan'da Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenlerine iştirak edecek.

Ziyarette, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

Etiketler : Başkan Erdoğan Fuzuli Uluslararası Havalimanı Açılış Töreni Azerbaycan
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